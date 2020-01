Nina Derwael moet jongeren ontmoedigen gsm te gebruiken achter het stuur

Eén op vijf jongeren leest berichten op sociale media terwijl ze rijden en meer dan een op tien neemt zelfs selfies achter het stuur. Dat blijkt uit een enquête bij 6.000 jongeren van verkeersinstituut VIAS. Samen met Baloise Insurance start het de campagne ‘Wagen in, gsm uit’, met als gezicht tweevoudig wereldkampioen turnen Nina Derwael.

In het spotje neemt de turnkampioene haar gsm op wanneer een vriendin belt tijdens haar oefening op de brug met ongelijke leggers, maar door de afleiding valt ze eraf. De boodschap is dat er op de weg geen mat is om de val op te vangen.

Volgens VIAS komt gsm’en achter het stuur overeen met een alcoholgehalte van 0,8 promille. Jongeren maken er zich gemiddeld vaker schuldig aan en dat heeft zware gevolgen. Vorig jaar waren er volgens verkeersinstituut 5000 gewonden en ongeveer 60 doden op de Belgische weg te wijten aan het smartphonegebruik.