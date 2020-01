Ongezien: voetballer verklapt aanstaande transfer op… Tinder

Jesus Perez heeft per ongeluk verklapt waar hij gaat voetballen: Dundalk FC uit Ierland. De transfer was echter nog niet officieel aangekondigd, maar de speler gaf het weg op...Tinder.

De 22-jarige Amerikaan van het collegeteam UIC Flames werd ‘gesnapt’ toen hij in zijn bio in de datingapp had staan: voetballer van Dundalk FC. Iets dat een vrouwelijke fan van hem had gezien. Op Tinder noemt hij zichzelf ’Chino’, maar menig twitteraar wist hem te herkennen als Perez.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

Op Facebook verklapte zijn moeder Veronica de transfer ook al. “Bitterzoete momenten als we vanochtend samenkomen om mijn zoon veel geluk te wensen in Ierland, voor zijn ’stage’ bij Dundalk FC. Succes jongen!”