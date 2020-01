Vier jaar cel en 28.000 euro boete voor bestuurder die al acht keer werd betrapt op rijden zonder rijbewijs

Ronse / Oudenaarde - Een man uit Ronse die voor de zoveelste keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs kreeg in de rechtbank van Oudenaarde een celstraf van vier jaar en twee maanden, een rijverbod van negen jaar, acht maanden en acht dagen en een boete van 28.480 euro.

In totaal werd de relatief jonge bestuurder liefst acht keer betrapt op sturen spijts verval, met andere woorden hij kroop toch achter het stuur terwijl hij een rijverbod had. Woensdag diende hij zich in de rechtbank van Oudenaarde te verantwoorden voor de drie laatste dossiers waarbij hij niet alleen achter stuurde spijts verval maar ook nog eens een verbodsbord negeerde en een andere keer zonder verzekering rondreed. Het was dan al de vijfde keer dat hij betrapt werd zonder verzekering.

Bij zijn vijfde veroordeling voor de politierechtbank legde de politierechter een rijverbod op van zes maanden maar die veroordeling legde hij dus naast zich neer door opnieuw achter het stuur te kruipen. De bestuurder verzekerde dat hij zijn lesje nu wel had geleerd en drukte zijn hoop uit om een celstraf te ontlopen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf, maar daar ging politierechter Pieter De Meyer niet mee akkoord.

“Er is blijkbaar geen andere manier dan een gevangenisstraf om je te beletten achter het stuur te kruipen van een wagen”, motiveerde hij zijn vonnis van 50 maanden celstraf, bijna 10 jaar rijverbod en een boete van liefst 28.480 euro in de drie laatste zaken.

De man werd geboeid de rechtszaal binnengebracht omdat hij momenteel een celstraf van acht maanden uitzit in een andere zaak, maar omdat hij veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan 36 maanden zou de man sowieso in de cel beland zijn. Vooraleer hij na minstens een derde van zijn straf eventueel vervroegd kan vrijkomen of zijn staf met een enkelband mag uitzitten, moet hij eerst voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen.