Duizenden personen zijn alles kwijt maar pas nu de koala’s getroffen worden, schiet de wereld in actie

Sinds september zijn al tien miljoen hectare bos afgebrand in Australië, verloren duizenden inwoners al hun bezittingen en kwamen al minstens 26 mensen om. Toch was er van een wereldwijde solidariteit geen sprake. Maar nu meer en meer beelden opduiken van gewonde of dode koala’s en van verbrande kangoeroes, wordt er plots overal geld ingezameld. Ook bij ons. Op één dag zelfs al meer dan wat we destijds in één week voor Syrië 12-12 gaven.