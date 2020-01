Achterbouw van rijwoning in Poelkapelle gaat in vlammen op

Langemark-Poelkapelle - De Houthulstseweg in Poelkapelle was woensdagmiddag lange tijd volledig onderbroken door een interventie van de brandweer. De achterbouw van één van de rijwoningen in de straat brandde volledig uit.

Initieel kreeg de brandweer de melding dat er zeven woningen in brand stonden in de Houthulstseweg in Poelkapelle, maar toen ze aankwamen bleek het slecht om één rijhuis te gaan. De achterbouw van de woning brandde volledig uit. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen en is aan het nablussen.