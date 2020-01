Minderjarige gearresteerd na vandalisme tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen

De Antwerpse politie had haar handen vol op nieuwjaarsnacht, nu is er een verdachte opgepakt Video: rr

Deurne - De Antwerpse politie heeft dinsdag een 14-jarige jongen gearresteerd die op oudejaarsnacht beschadigingen toebracht aan een kantoorgebouw aan de Lakborslei in Deurne. De jeugdrechter legde de minderjarige gepaste maatregelen op.

Dankzij een binnengelopen tip kon de Antwerpse politie de verdachte identificeren. “De betrokkene werd gisteren (dinsdag, nvdr.) tijdens schooltijd opgehaald. Hij gaf toe dat hij betrokken was bij de vernielingen in de nacht van 31 december op 1 januari”, zo meldt de Antwerpse politie in een persbericht.

LEES OOK. Antwerpse politie heeft handen vol op nieuwjaarsnacht: zeven branden tegelijk, dertig mensen opgepakt

“Na zijn verhoor werd de jongen van 14 jaar voor de jeugdrechter voorgeleid. Die heeft beslist om de jongere gepaste maatregelen op te leggen in het kader van het jeugddelinquentierecht”, luidt het.

De politie roept verder iedereen op om extra beelden over de vernielingen op oudejaarsnacht op te sturen. Vooral in verband met de brandstichting op het Majoor Maelfaitplein kan de politie nog hulp gebruiken. Daar werd een vuilnisbak in brand gestoken. Neem daarvoor contact op met de Blauwe Lijn van Politie Antwerpen op 0800 123 12.