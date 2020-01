Borgloon -

Er brak woensdag een zware brand uit in conceptstore Driedeco in de Stationsstraat in de Limburgse gemeente Borgloon. Dat meldt de regionale zender TV Limburg. De winkel met woning - die in een oude geklasseerde villa is gehuisvest - vatte iets voor iets voor 14 uur vuur en stond al snel in lichterlaaie. Het huis is volledig verwoest, enkel de muren staan nog recht. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.