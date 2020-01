Eigenaar van Spaanse club haalt uit naar “liegende” trainer na seksvideo: “Hij doet zich voor als een engel”

De Spaanse voetbalclub Málaga, uitkomend op het tweede niveau, heeft trainer Victor Sánchez op non-actief gesteld. De Spaanse coach raakte in opspraak door een video waarop hij zijn geslachtsdeel toont.

“Vanwege de recente ontwikkelingen, die nog niet zijn bevestigd, heeft hebben wij trainer Victor Sánchez per direct geschorst van zijn werkzaamheden, tot het onderzoek volledig is afgerond. We zullen meer informatie verschaffen als alle feiten zijn geverifieerd”, klinkt het bij de club.

De gelekte video van Sánchez, met seksueel getinte inhoud, werd verspreid via social media. “Ik wil jullie informeren dat ik het slachtoffer ben van een misdaad en word afgeperst”, meldde de trainer kort daarvoor nog op Twitter.

Clubeigenaar Abdullah AL Thani heeft een andere lezing. “Wie is degene die altijd liegt? Hij is als een engel, iemand die nooit fouten maakt. Hij geeft ook nooit fouten toe. Vertel nou eens de waarheid. Denk je dat het helpt als je altijd liegt? Wees sterk en zeg dat je een fout hebt gemaakt”, zo liet hij in slecht Engels doorschemeren dat het zaakje net even anders ligt.

Málaga beleeft een zeer moeizaam seizoen. De club staat 16e in de Segunda Division, het tweede niveau van Spanje. Van 2008 tot 2018 kwam de club op het hoogste niveau uit.