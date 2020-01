Neymar stelt zijn ideale team van vijf spelers samen en daarbij hoort één Belg

In een interview met Red Bull heeft Neymar twee ideale teams samengesteld van vijf spelers. Eentje met actieve spelers en eentje met voetballers op pensioen.

Eden Hazard is één van de vijf actievelingen die een plekje krijgt van de Braziliaanse ster van PSG. Ook ex-ploegmaat Lionel Messi en Luis Suarez worden vernoemd, net als huidige teamgenoot Kylian Mbappé en Man United-middenvelder Paul Pogba.

De inclusie van onze landgenoot mag niet verbazen. “Ik zou graag met Hazard samenspelen”, vertelde Neymar in het voorjaar van 2019 aan Fox Sports. “Onze speelstijlen lijken op elkaar. Ik denk dat we het moeten proberen. Samen kunnen we veel vernielingen aanrichten.”

De vijf voetballers op pensioen waarvan Neymar fan is, zijn: David Beckham, Xavi, Steven Gerrard, Frank Lampard en Thierry Henry.