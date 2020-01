Israëlische mentalist wil “krachten” ter beschikking stellen van de Britse regering

Uri Geller, een Israëlische zelfbeweerde telepatische mentalist die bekendheid vergaarde door op televisie lepels om te buigen met zijn ‘krachten’, wil zijn talenten nu ter beschikking stellen van de Britse regering. De 73-jarige Geller heeft gesolliciteerd voor een functie op het kabinet van premier Boris Johnson, om “de Europese Unie te doen buigen in het brexitdossier”.

De politiek strateeg van premier Boris Johnson, Dominic Cummings, zette vorige week een open vacature online. Cummings is op zoek naar “supergetalenteerde vreemde vogels en buitenbeentjes” voor het kabinet van zijn baas.

Alvast één vreemde vogel voelt zich aangesproken. De 73-jarige Brits-Israëlische mentalist Uri Geller heeft Cummings een brief gestuurd, waarin hij de Britse regering zijn hulp aanbiedt. Geller vergaarde bekendheid doordat hij op televisie lepels omboog met zijn ‘mentale krachten’, een gave die hem naar eigen zeggen door buitenaards leven werd gegeven.

In zijn brief zegt Geller dat hij onder meer ervaring heeft bij de Israëlische geheime dienst Mossad, de CIA en het Pentagon. Zijn carrière als goochelaar was slechts “een dekmantel” voor zijn job als geheim agent, klinkt het.

Geller wil zijn krachten nu inzetten om de Britse regering te helpen in het brexitdossier. Hij zou zijn mentale krachten willen gebruiken om de Europese hoofdonderhandelaar, Michel Barnier, richting voordeligere handelsvoorwaarden voor de Britten te duwen, klinkt het. Of hij effectief op gesprek mag, is niet geweten.