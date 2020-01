Daar is Wanda Nara weer: geen goed nieuws voor PSG over topspits Mauro Icardi en naaktfoto voor nieuwe job

Wie het Italiaanse voetbal de voorbije jaren gevolgd heeft, weer perfect wie Wanda Nara is. De vrouw/manager van Mauro Icardi is nogal een diva en maakte regelmatig ruzie met Inter, dat de Argentijnse spits afgelopen zomer dan maar verhuurde aan PSG. Woensdag deed Wanda opnieuw van zich spreken.

LEES OOK. De gewiekste ‘WAG’ van Mauro Icardi, ploegmaat van Radja Nainggolan bij Inter: “Dit voelt alsof ze hem een been afnemen”

Icardi zit dit seizoen aan veertien doelpunten in achttien optredens voor de Franse titelverdediger en drijft zo Edinson Cavani naar de uitgang in Parijs. PSG kan de Argentijn voor 70 miljoen euro kopen, maar het is verre van zeker dat Icardi blijft.

“Niets is zeker”, vertelde Wanda Nara aan Eurosport. “We zullen wel zien. Reizen tussen Parijs, Milaan en Rome (waar hun kinderen Isabella en Francesca school lopen, red.) is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben blij dat Mauro het geweldig doet in Frankrijk. We hebben zelfs vrienden gemaakt, maar het is afwachten.”

Icardi scoorde in de Champions League tegen Club Brugge. Foto: Photo News

Nara kreeg onlangs de vraag wat ze vond van de uitspraken van Inter-trainer Antonio Conte dat zijn spelers “zo weinig mogelijk inspanningen” mogen doen tijdens seks met hun partners.

“Wel, ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen. Mauro zou het met mij eens moeten proberen voor een wedstrijd, maar hij is zeer professioneel dus hij doet dat niet”, klonk het. “Na een wedstrijd wel... als hij goed gespeeld heeft. Als het slecht ging, dan kijkt hij me zelfs niet aan.”

LEES OOK. Wie is Mauro Icardi? De wereldspits die door Messi mislukte en berucht werd door liefdesdriehoek (+)

Nieuwe job

Auwtch. Maar niet getreurd voor Nara want ze heeft een nieuwe job te pakken. Ze geeft de komende weken commentaar bij de Italiaanse versie van Big Brother VIPS. Dat had ze op Instagram al aangekondigd met een splinternieuw wit pakje, maar woensdag deed ze er nog een schepje bovenop met een naaktfoto in de douche. Kwestie van de deelnemers een hart onder de riem te steken. “Ik kan niet wachten”, was de boodschap.

“Ik kan kan eindelijk eens een keertje zeggen wat ik wil”, reageerde de Argentijnse bij La Gazzetta dello Sport. “Dat is iets wat ik in het voetbal bijna nooit kan.”