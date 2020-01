Al Jazira en Al Arabi mengen zich in de strijd om Adrien Trebel

Anderlecht hoopt deze winter enkele spelers van de hand te doen. Eén daarvan is Adrien Trebel, die een (te) zwaar contract heeft. Een uitleenbeurt aan het Saudische Al Shabab - dat zijn loon zou overnemen - leek de oplossing te worden. Maar er zijn nog gegadigden.

Volgens onze info hebben ook Al Jazira (Verenigde Arabische Emiraten) en Al Arabi (Qatar) zich gemeld voor de Franse middenvelder, die momenteel wel mee op stage is met paars-wit.

Anderlecht plukte Trebel in januari 2017 voor 3 miljoen euro weg bij Standard, voor de neus van Gent. In Brussel ontpopte hij zich tot een sleutelspeler en in de zomer van 2018 brak de club het contract van de Fransman open tot 2023, met een jaarloon van 2,7 miljoen euro bruto. Sinds de komst van Kompany is hij echter overbodig geworden en wil de club af van het zware contract. Dit seizoen kwam hij slechts vier keer in actie.