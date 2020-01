Man wil indruk maken op vriendin door op de loopband te gaan staan: “Gelukkig was de fitness leeg”

De Britse man in bovenstaande video haat lopen, maar wilde indruk maken op zijn vriendin door op de loopband te gaan staan in de fitness van een vriend. “Ik liet mijn gsm vallen tijdens het lopen”, aldus Rob Smith (31). “Toen ik die wilde oprapen, vergat ik even dat ik op een loopband stond. Gelukkig was de fitness leeg.” Toch hebben alle vrienden van zijn vriendin Alice de video al gezien en er smakelijk om gelachen. Het koppel gaat nog steeds samen lopen, maar nu op een piste. “Maar nooit meer op een loopband.”