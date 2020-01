Clubicoon Lukas Podolski denkt na over terugkeer naar FC Keulen

Nu zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe na 2,5 jaar afgelopen is, denkt de Duitse voormalige international Lukas Podolski ernstig na over een terugkeer naar zijn jeugdclub FC Keulen, zo maakte hij woensdag bekend bij televisiezender RTL-ntv.

Het is evenwel nog onduidelijk of Podolski een terugkeer als speler voor ogen heeft, dan wel in een andere functie binnen de club. “Wat vaststaat, is dat er gepraat zal worden met de bestuurders”, vertelt Podolski. “Het wordt nog afwachten, maar ik heb altijd gezegd dat ik deze club zou willen helpen.”

Voor de 34-jarige Podolski is FC Keulen de club waar het voor hem allemaal begon. Hij doorliep er vanaf z’n tiende de jeugdreeksen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern en drie jaar later zou hij al een eerste keer terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Kobe, waar hij het laatste halfjaar ploegmaat was van Rode Duivel Thomas Vermaelen. Podolski nam er afscheid met winst in de Beker van de Keizer. In maart 2017 hield hij het met 130 caps op de teller voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de Wereldbeker met de Mannschaft.