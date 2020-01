IN BEELD. Dolle pret op stage bij Club Brugge met valken, beachvolleybal en kampvuur

Club Brugge zit nog tot en met 12 januari op winterstage in Qatar, waar het zich in Doha voorbereidt in de jacht op een nieuwe landstitel. De sfeer bij blauw-zwart is optimaal, zo blijkt uit foto’s van een amusante teambuilding in de woestijn. Er werd beachvolleybal gespeeld, beachbasketbal, de zenuwen getest met valken, rond een kampvuur gezeten en veel gelachen.