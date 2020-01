Gevallen autokoning haalt zwaar uit naar Japan: “Handvol scrupuleuze, wraakzuchtige individuen bij Nissan”

“Ik had geen andere keuze dan te vluchten”, verklaarde Carlos Ghosn (65) , de ex-topman van Renault-Nissan, woensdag tijdens zijn eerste publieke optreden sinds zijn opzienbarende vlucht eind vorig jaar vanuit Japan. Details over die vlucht wou hij niet geven “om niemand in gevaar te brengen”, al ontkende hij wel met klem dat de rechten op het verhaal zijn verkocht aan Netflix.