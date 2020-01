Doelman gaat de mist in: Toni Kroos scoort olympisch doelpunt voor Real Madrid

Dan krijg je als Valencia zijnde eens een kans om de Spaanse Supercup te winnen, kom je na een kwartier in je halve finale tegen Real Madrid in Saudi-Arabië op achterstand door een onoplettendheid. Doelman Jaume Doménech dacht dat hij nog aanwijzingen kon geven, maar dat had Toni Kroos gezien. De Duitser greep zijn kans en scoorde rechtstreeks vanuit een corner, een olympische goal dus. Isco maakte er nog voor rust zelfs 0-2 van voor Real, waar Thibaut Courtois in doel staat.