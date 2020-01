Radiostem Anke Buckinx mocht na 8,5 jaar eindelijk brief van haar overleden broer openen: “Heb gewacht tot kindjes sliepen”

8,5 jaar heeft ze erop gewacht, maar op 1 januari 2020 mocht JOE-presentatrice Anke Buckinx (39) eindelijk de enveloppe openmaken die haar overleden broer in 2011 voor haar achterliet. Het bleken 150 stukjes papier te zijn, die samen een bucket list vormen. “Misschien zijn er dingen bij die ik in zijn plaats kan realiseren?"

“Alles wat ik wou doen in 2008-2009. Te openen in 2020.” Dat stond op de enveloppe die Daan Buckinx in zijn kamer achterliet. Hij stierf op 25 juni 2011, na een gevecht van bijna twee jaar tegen lymfeklierkanker ...