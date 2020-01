Miljonair en nieuwe vriendin aangeklaagd voor moord op verdwenen moeder van vijf

Zeven maanden geleden verdween Jennifer Dulos spoorloos. Al snel kwam haar echtgenoot en miljonair Fotis Dulos - waarvan ze aan het scheiden was - in het vizier. De man, zijn vriendin en advocaat werden vorig jaar al aangeklaagd omdat ze met bewijsmateriaal hadden geknoeid. Nu wordt de echtgenoot officieel beschuldigd van de moord op zijn vrouw, wier lichaam nooit werd gevonden. De verdediging van de miljonair is er echter van overtuigd dat zijn cliënt zal worden vrijgesproken.

Jennifer Dulos werd het laatst gezien op 24 mei toen ze haar kinderen met de auto naar school bracht. Vrienden van de vrouw belden ’s avonds de politie: Dulos was al meer dan tien uur spoorloos en had verschillende afspraken gemist.

“Ze zou nooit zomaar verdwijnen”, klonk het bij familie en vrienden in juni. De politie en brandweer van New Canaan in de Amerikaanse staat Connecticut startten een grootscheepse zoekactie. Haar auto werd gevonden, maar van de vrouw zelf was geen spoor. Zeven maanden later is ze nog steeds niet opgedoken - dood of levend.

Vechtscheiding

Dulos en zijn vrouw waren al enkele jaren verwikkeld in een bittere vechtscheiding, waar onder andere het hoederecht over hun vijf kinderen op het spel stond. Dulos beschuldigde haar man van ontrouw, en wreedheden. Hij dreigde er volgens haar mee dat hij de kinderen zou ontvoeren en naar Griekenland zou brengen. De Griekse vastgoedmakelaar en miljonair heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

“Ik weet dat een scheiding en het hoederecht aanvechten hem kwaad zal maken”, verklaarde Jennifer Dulos voor haar verdwijning, aldus gerechtsdocumenten. “Ik weet dat hij wraak zal proberen nemen door me pijn te doen.” De angst van de vrouw werd groter toen Dulos een handwapen kocht in 2017 en hij volgens haar “fantaseerde over wraak”.

Moordzaak

Al snel behandelde de politie de verdwijning als een moordzaak. Er werden sporen gevonden die die these bevestigden. Volgens persagentschap Reuters bleek uit onderzoek dat de gsm van Fotis Dulos in de buurt van de plek was waar de vrouw het laatst werd gezien. Er zouden ook kleren, sponsjes en doeken met bloed van de verdwenen vrouw zijn gevonden in vuilnisbakken in de buurt.

CNN schrijft dat er in het kantoor van de miljonair ook ‘scripts’ werden gevonden met alibi’s voor het tijdstip van de moord.

In juni werden Fotis Dulos en zijn nieuwe vriendin al eens aangehouden toen ze in een hotel verbleven. De twee werden ervan verdacht geknoeid te hebben met bewijsmateriaal en het belemmeren van de rechtsgang. In september ontkenden ze beiden de aantijgingen.

“Opgelucht”

Dinsdag werd Dulos opnieuw in de boeien geslagen. Zijn vriendin en advocaat worden aangeklaagd voor samenzwering die tot moord leidde. De verdediging van Dulos houdt echter zijn onschuld vol. “Ik zal verbaasd zijn als ze (het openbaar ministerie, nvdr.) kan winnen”, aldus advocaat Norm Pattis. “Meneer Dulos houdt vol dat hij er niks mee te maken heeft en ik denk niet dat het bewijs het tegendeel zal bewijzen.”

De familie van Jennifer zei in een persbericht dat ze “opgelucht zijn dat Dulos is aangeklaagd”. De familieleden verklaren echter ook dat ze de zaak nooit volledig achter zich zullen kunnen laten: “Niets zal ons Jennifer ooit terugbrengen.”