Sebastiaan Bornauw voelt zich bij FC Köln sterker worden na zijn vertrek bij Anderlecht: “Kompany had meer loopwerk mogen inplannen”

Anderlecht houdt de media nog even op afstand en dus interviewen we een speler die in augustus vertrok. Sebastiaan Bornauw (20) toon zich op de stage van FC Köln een uitstekende gastheer, die geen thema uit de weg gaat. “Kompany had bij Anderlecht meer loopwerk mogen inplannen”, klinkt het. En de mening van Bornauw telt, want de Belgische Tarzan blijft overeind in de Bundesliga.