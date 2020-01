Supporters zien Lamkel Zé de kantjes ervan aflopen op winterstage Antwerp

“Hij had weer psychologische problemen, zoals zo vaak”, zei Laszlo Bölöni maandag over Didier Lamkel Zé (23), nadat die had verzaakt aan de loopsessie op stagedag 1. Het is er intussen nog niet te fel op gebeterd. De Kameroener heeft zijn kuren.

LEES OOK. Het stagedagboek van Antwerp

Als er fysiek werk moet worden geleverd, loopt hij rond met een lang gezicht, dat pas verdwijnt zodra er weer met de bal wordt getraind – dan loopt hij plots weer te dollen. Waar hij kan, loopt hij de kantjes ervan af. Zelfs zijn benen omhoog heffen bij de opwarming is soms te veel gevraagd.

Tijdens een drinkpauze van de weliswaar stevige intervallen gisternamiddag bleef Lamkel Zé – zogezegd te vermoeid – twee minuten op zijn rug liggen aan de overkant van het veld, tot Bölöni hem kwam overtuigen om weer normaal te doen en hem uiteindelijk rechttrok. Gelukkig heeft hij ook goeie ploegmaats: aanvoerder Haroun nam hem tijdens de volgende loopbeurt op sleeptouw en dan deed hij het wél goed.

Bölöni nam hem na de training wel nog eens apart om hem enkele dingen duidelijk te maken. Al met al hanteert de Roemeen de zachte aanpak, wat de aanwezige supporters niet snappen. “Ik ben zelf nog trainer geweest. Ik had die luierik allang naar huis gestuurd”, klonk het onder meer. Maar ook al kijken ze vol ongeloof toe hoe hij de clown uithangt, de fans amuseren zich met Zé. Na elke training wil er wel iemand op de foto met the talk of the town – in dit geval niet Antwerpen, maar Algorfa. Een interview zit er helaas niet in. Dat mag hij van de club al het hele seizoen niet geven.