Niet één, maar twee (!) traptechniekcoaches voor AA Gent: ”Of het zal helpen, weten we niet. Maar het kan”

“Ik denk dat het vrij uniek is.” We moeten Thomas Matton gelijk geven. Dat AA Gent op winterstage in Oliva werkt met niet één, maar twee traptechniekcoaches is redelijk ongezien. Al zeker in België. Vijf spelers worden in Spanje onderworpen aan een sessie traptechniek. Elke trap wordt haarfijn gedissecteerd. Waarom? Omdat het kan werken.