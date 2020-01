Twee raketten neergestort in ‘groene zone’ van Bagdad

Twee raketten zijn woensdagavond neergestort in de ‘groene zone’ in Bagdad, de wijk waar zich ook de Amerikaanse ambassade bevindt.

Het Iraakse leger bevestigde dat het om twee Katjoesja-raketten gaat. Eén van de projectielen zou op honderd meter van de Amerikaanse ambassade zijn geland. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

Verschillende journalisten ter plekke bevestigden dat ze iets na middernacht plaatselijke tijd de explosies hoorden, gevolgd door het geloei van sirenes. Het is voorlopig niet duidelijk vanwaar de raketten zijn afgevuurd en wie verantwoordelijk is voor de aanval. In ieder geval komt de aanval er 24 uur nadat Iraanse raketten werden afgevuurd naar legerbases met Amerikaanse militairen in Irak.

Het is de derde aanval op de groene zone sinds een Amerikaanse drone vijf dagen geleden de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven bracht in de Iraakse hoofdstad.