CLUBNIEUWS. AA Gent, Zulte Waregem én KV Kortrijk azen op Ghanese verdediger, veel activiteit bij Cercle

AA Gent, Zulte Waregem en KV Kortrijk hengelen alle drie naar de diensten van Abdul Mumin (foto). Hij is een 21-jarige Ghanese centrale verdediger, aan de slag bij het Deense Nordsjaelland. Hij ligt er nog onder contract tot en met juni 2020. Eind dit seizoen is Mumin een vrije speler, maar volgens onze bronnen kan het in januari nog tot een deal komen.