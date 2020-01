Vrouw is niet weinig verbaasd dat haar gestolen fiets dag later al op tweedehandssite staat

Lievegem -

In de Hendrik Consciencelaan werd afgelopen weekend een fiets gestolen van een oprit. “Waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag”, vertelt slachtoffer L.N. “Ik merkte de diefstal alleszins zondag op. Aanvankelijk dacht ik dat mijn broer hem gebruikt had, maar dat bleek niet het geval. Niemand had mijn fiets gezien.”