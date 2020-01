Leicester City speelt met vuur tegen Aston Villa in League Cup

Leicester City is woensdagavond in zijn heenwedstrijd van de halve finales in de League Cup in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Aston Villa.

Leicester, dit seizoen de verrassende nummer twee in de Premier League op een straatlengte van leider Liverpool, moest tegen Villa drie kwartier achtervolgen, nadat Frederic Guilbert de bezoekers op het halfuur op een 0-1 voorsprong had gezet. Leicester, met Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap, voetbalde echter inspiratieloos en kon pas een kwartier voor affluiten de gelijkmaker scoren, via de pas ingevallen Kelechi Iheanacho. Praet stond toen al niet meer op het veld, hij mocht bij de rust in de kleedkamer blijven. Vijf minuten na de gelijkmaker mocht ook Tielemans naar de kant. Beide Belgen speelden een erg bleke wedstrijd, Leicester zal op 28 januari in Birmingham in de terugwedstrijd nog vol aan de bak moeten.

Bij Villa was de geblesseerde ex-Bruggeling Wesley er niet bij, net als Bjorn Engels. Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) en Trezeguet (ex-Anderlecht) verschenen beiden aan de aftrap en werden in de tweede helft naar de kant gehaald.

Manchester City staat wel al met één been in de finale van de Engelse League Cup, nadat het dinsdag stadsgenoot United met 1-3 klopte in de heenwedstrijd.

Genkenaar Wilfred Ndidi moet onder het mes, out tot februari

Bij Leicester City, dit seizoen de verrassende nummer twee in de Premier League, heeft ex-Genkenaar Wilfred Ndidi dinsdag een trap gekregen op training waarvoor de 23-jarige Nigeriaan donderdag al geopereerd wordt. Daardoor is hij minstens enkele weken buiten strijd, zo maakte coach Brendan Rodgers woensdag bekend.

De middenvelder was woensdag niet meer van de partij in het League Cup-duel tegen Aston Villa, waarin een zwak Leicester, met Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap, in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. De terugwedstrijd in de halve finales wordt eind januari gespeeld en dan zal Ndidi er nog niet bij zijn. “Hopelijk hebben we Wilfred in februari terug. De blessure is ook niet al te erg.”