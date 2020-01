Avantium verkiest Groningen boven Antwerpen

Derde recordjaar op rij voor North Sea Port

Al in 2016 werden de plannen aangekondigd voor een fabriek waar furaandicarbonzuur (FDCA) zou worden geproduceerd, de baisstof voor een plantaardig alternatief voor PET-plastics. De fabriek zou oorspronkelijk in de haven van Antwerpen komen, via een joint venture met de Duitse chemiereus BASF. Er was sprake van een investering van honderden miljoenen euro’s.

Joint venture ontbonden

Maar de joint venture werd vorig jaar ontbonden en Avantium nam de activiteiten volledig in eigen handen. “Daardoor moesten we onze strategische plannen wijzigen”, zegt woordvoerster Caroline van Reedt Dortland. Avantium ging voor een kleinere fabriek en herbekeek de mogelijke locaties.

Uiteindelijk werd gekozen voor Groningen. “Alles afgewogen kwam het chemiepark van Delfzijl er als beste uit. Dat heeft te maken met operationele, maar zeker ook met financiële redenen.” Zo krijgt Avantium 30 miljoen euro van een consortium waarin onder meer de provincie Groningen zit.

De fabriek vergt een totale investering van zowat 150 miljoen euro en zou rechtstreeks werk verschaffen aan een zestigtal mensen. Ze zou in 2023 klaar moeten zijn.

Deur blijft open

Het Antwerps havenbedrijf betreurt de keuze, al is er ook begrip. “De ondersteuning door het Regionaal Consortium aldaar en de synergie-effecten met hun onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Delfzijl zullen zeker waardevol zijn.”

“Port of Antwerp en de Vlaamse overheid – Flanders Investment and Trade – hebben Avantium een voorstel overgemaakt om te investeren in de haven van Antwerpen”, reageert het havenbedrijf. “We betreuren dat Avantium geen tweede keer voor Antwerpen kon kiezen, maar we begrijpen de keuze voor Delfzijl.”

Maar de deur blijft open voor het chemiebedrijf, zo klinkt het nog: “Wanneer Avantium opnieuw een investeringslocatie zoekt, zijn we zeer zeker bereid te zoeken naar een goede fit binnen onze bestaande industriële cluster.”