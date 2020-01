Brexit: Von der Leyen waarschuwt Johnson

Hoe meer de Britten een eigen koers willen varen, hoe moeilijker het wordt om toegang te krijgen tot de Europese markt. Die dreigende taal gebruikte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag tijdens een bezoek aan Londen. Haar ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson verliep naar verluidt zeer hoffelijk en constructief, maar over de inzet van de Brexit liet Von der Leyen geen twijfel bestaan. Die Brexit is normaal gezien eind deze maand een feit en vanaf dan blijven er maar enkele maanden meer over om een akkoord te sluiten over hoe de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog gaan samenwerken. Johnson wil uiterlijk tegen eind dit jaar rond zijn met het akkoord, maar volgens Europa is dat onbegonnen werk. Zeker omdat ook alle parlementen van de 27 overblijvende lidstaten de deal moeten goedkeuren. Over de inhoud gaf de Commissievoorzitter de Britten tijdens een toespraak voor de London School of Economics een schot voor de boeg. “Zonder vrij verkeer van personen, kun je geen vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten hebben. Zonder een gelijk speelveld op het vlak van leefmilieu, arbeidsrechten, belastingheffing en overheidssteun, kun je de hoogste vorm van toegang tot ’s werelds grootste eenheidsmarkt niet behouden.” (blg,fem)