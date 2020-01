Yaremchuk traint nog niet, Gent wil Kums nog steeds houden

Roman Yaremchuk (achillespees/hiel) bleef opnieuw achter in het hotel. ’s Namiddags ging de selectie golfen en padellen. Roman Bezus bleek talent te hebben voor dat eerste, Eric Smith – handicap 4 (!) – was wel duidelijk de primus. Gisteren arriveerde trouwens ook voorzitter Ivan De Witte in het oefenkamp in het Spaanse Oliva. Die verklaarde eind december al dat “Sven Kums in de gedachten is van de club, maar niet tegen elke prijs” en herhaalde die woorden nu voor de camera van VTM. AA Gent wil de gehuurde middenvelder graag definitief aantrekken van Anderlecht, maar wel voor een correcte prijs. Paars-wit betaalde in 2017 zes miljoen euro voor Kums en wil graag een mooi bedrag recupereren, zeker nu de middenvelder weer openbloeit. Vandaag staan er opnieuw twee trainingen op het programma.