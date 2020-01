Boli wacht niet op Anderlecht en kiest voor Qatar

Boli blijft dus niet in België, terwijl Standard, Club en Anderlecht nochtans informeerden. Zijn voorkeur leek lange tijd uit te gaan naar RSCA, maar de financiële slagkracht van RSCA is momenteel beperkt.

Paars-wit wil nog een spits en een linksback, maar om toe te slaan zou er eerst een grotere uitgaande transfer moeten gebeuren. Daarvoor komen Cobbaut, Saelemaekers en Amuzu in aanmerking. Vooral Cobbaut wordt in de etalage gezet. Zijn profiel als 22-jarige linksvoetige verdediger is niet zo makkelijk te vinden en de Mechelaar werd onlangs Rode Duivel. Dat levert (groeiende) belangstelling van het Engelse Sheffield op, maar RSCA wil ook een forse transfersom. Twee jaar geleden betaalde het zelf nog 3,5 miljoen voor Cobbaut.

Het vervelende is ook dat Adrien Trebel (en zijn loon) nog niet weg is. Een verhuur aan het Saudische Al Shabab zit in de pijplijn, maar ook Al Jazira en Al Arabi in de Emiraten mengen zich nu in de debatten. Voorlopig vertoeft Trebel nog op het oefenkamp in Spanje.

Ook het afvoeren van overbodige spelers verloopt niet van een leien dakje. Er is nog altijd geen officiële aankondiging van het vertrek van Thelin (Malmö), Musona (Eupen?) of Chipciu (Gaziantep). Kenny Saief (Maccabi Haifa) vertoefde gisteren wel met zijn makelaar in Israël om daar een doorbraak te forceren.

Marc Coucke en Michael Verschueren kwamen aan op het Spaanse oefenkamp, maar hebben dus nog veel werk. (jug, pivan)