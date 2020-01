Victor Vazquez komt Club aanmoedigen tegen PSV

Club Brugge hield gisteren een teambuildingsessie in de woestijn, vandaag speelt het een oefenwedstrijd tegen een PSV, dat figuurlijk in de woestijn verkeert. De Nederlandse topclub is aan een slecht seizoen bezig en telt in de Eredivisie tien punten achterstand op Ajax. Vorige maand werd trainer Mark van Bommel ontslagen, een definitieve opvolger wordt vermoedelijk pas volgend seizoen aangetrokken.

Club-trainer Philippe Clement en interim-trainer Ernest Faber hebben afgesproken om heel wat wissels uit te voeren. Geen enkele speler speelt negentig minuten bij Club. Sommigen zestig, sommigen dertig. In de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Ajax keren de rollen om.

Percy Tau trainde niet mee en komt wellicht niet in actie op donderdag. Bij PSV ontbreken heel wat aanvallers. De Griek Konstantinos Mitroglou is uitgevallen op stage terwijl de aanvallers Malen en Bergwijn langdurig geblesseerd zijn. De 22-jarige Sam Lammers is de enige beschikbare spits, maar keert op zijn beurt pas terug na een lange blessure.

Ex-Club-speler Victor Vazquez heeft Club al laten weten dat hij blauw-zwart tegen PSV komt aanmoedigen. De Spanjaard, 32 intussen, is actief bij het Qatarese Umm Salal. De wedstrijd begint om 17.30 uur lokale tijd, 15.30 uur in België, en wordt live gestreamd vanuit Doha.(bla)