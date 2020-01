26,4 miljoen passagiers namen vliegtuig in Zaventem

Ondanks de staking van februari, de sociale spanningen bij de luchtverkeersleiders van Skeyes en het faillissement van Thomas Cook zag Brussels Airport het aantal passagiers vorig jaar pieken tot 26.360.003: dat zijn er 2,7 procent meer dan in 2018 en een nieuw record.

Minder goed nieuws was er van het vrachtverkeer: in 2019 vervoerde Brussels Airport 667.220 ton vracht, ofwel een daling van 8,8% in vergelijking met het jaar 2018. Al troost de luchthaven zich met de wetenschap dat die daling pal op het Europese gemiddelde ligt. (krs, blg)