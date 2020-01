Trump zalft en dreigt na Iraanse raketaanval

De Amerikaanse president Trump heeft gisteren tijdens een toespraak bevestigd dat er geen gewonden vielen bij de raketaanval op twee Amerikaanse basissen in Irak. Hij sprak ook dreigende taal: “Hun campagne van moord, chaos en terrorisme zal niet langer getolereerd worden.”

Volgens Trump bleef de schade beperkt. Hij prees hiervoor de snelle reacties van het militair personeel en detectiesystemen. Ook kondigde hij nieuwe economische sancties aan, die “zullen blijven gelden tot Iran zich gedraagt.” Als reden voor die sancties gaf hij onder meer de raketaanval op een Saudische olie-installatie, het blokkeren van tankers in de Perzische Golf en het neerhalen van twee Amerikaanse drones. Daarnaast wil Trump ook dat de NAVO zich meer inzet in het Midden-Oosten, en vraagt hij aan de andere landen die in 2015 de nucleaire deal met Iran ondertekenden om zich terug te trekken uit het akkoord. Er moet volgens hem immers een nieuwe deal onderhandeld worden.

“Iran zou een geweldig land kunnen worden”, zei Trump aan het einde van zijn speech. “We willen dat jullie een mooie toekomst hebben. De VS is klaar om vrede te omarmen.” (adm)