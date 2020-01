Ook dat nog: aardbeving in de buurt van kerncentrale

Bij een aardbeving in de buurt van de kerncentrale van Bushehr, in het zuidwesten van Iran, zijn gisterenochtend zeven gewonden gevallen. Drie onder hen zouden het ziekenhuis al hebben verlaten. De schade aan de centrale blijft volgens de staatstelevisie beperkt tot “enkele scheuren in het gebouw”.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer onder de grond en werd bovengronds het felst gevoeld op 17 km ten zuidoosten van de stad Borazjan, om 06.49 uur lokale tijd (04.19 Belgische tijd). De schok had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter.

De beving komt twee weken na een aardschok met een magnitude van 5,1 in dezelfde regio. Toen was er geen sprake van slachtoffers of grote schade. (blg)