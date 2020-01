Ziekteverlof zonder doktersbezoek

In Frankrijk moeten patiënten geen dokter meer raadplegen om drie dagen ziekteverlof te krijgen. Via de website www.arretmaladie.fr krijgen ze na een videochat met een dokter een ziektebriefje dat meteen wordt doorgestuurd naar de werkgever en het ziekenfonds. De website geeft patiënten ziekteverlof in geval van een verkoudheid, diarree, menstruatiepijn of andere kwaaltjes.

Toch is niet iedereen tevreden met de nieuwe website en heeft het Franse gezondheidsfonds besloten een kort geding aan te spannen tegen de nieuwe website omdat die zou afwijken van de ethische code. Ook benadrukt het dat ziekteverlof geen consumptiegoed is dat op vraag van patiënten kan worden uitgedeeld. (lto)