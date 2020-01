Koerier op brommer sterft tijdens routinecontrole: “Hij was vader van vijf kinderen, maar de politie heeft hem vermoord”

Het was nochtans maar een routinecontrole, afgelopen vrijdag. Cédric Chouviat, al jarenlang koerier van beroep, reed met zijn scootertje in de buurt van de Eiffeltoren in Parijs. Volgens de politie was hij al bellend aan het rijden. Een patrouille van vier agenten – drie mannen en één vrouw – zette hem daarom aan de kant. Ze wilden hem een bekeuring geven.

Maar de geboren en getogen Parijzenaar – vader van vijf kinderen – weigerde zich daar bij neer te leggen. Uit videobeelden, gefilmd door passanten, blijkt dat Chouviat mondeling de confrontatie aanging met de agenten terwijl hij hen ook filmt met zijn gsm. Op andere beelden, van andere voorbijgangers, is nadien te zien hoe de koerier op zijn buik op de grond ligt. Bovenop hem drie agenten die hem stevig vastnemen, terwijl hij zich nog een paar seconden probeert los te wrikken met zijn benen.

Strottenhoofd

De vraag is nu wat er nadien exact met de man is gebeurd waardoor hij nog geen 48 uur later in het ziekenhuis is overleden. Volgens zijn nabestaanden is Cédric Chouviat overleden aan hypoxie, een tekort aan zuurstof, waardoor hij een hartstilstand heeft gekregen. De familie en hun advocaten zeggen dat dit het gevolg is van het optreden van de agenten, die hem te hard hebben aangepakt. Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt alvast dat de man overleden is na een fractuur aan het strottenhoofd. Het parket in Parijs is intussen een onderzoek gestart wegens onopzettelijke doodslag.

Maar voor de familie van Cédric bestaat er geen twijfel over. Tijdens een persconferentie gaf zijn vader Christian – gesteund door zijn advocaten – een emotioneel betoog. “Die agenten zijn moordenaars. Mijn zoon was geen dealer. Mijn zoon was geen slecht figuur. Mijn zoon was een werker. Waarom is dit gebeurd? De waarheid vandaag is, als je die beelden bekijkt, dat mijn zoon vermoord is. Dit is móórd. Zolang mijn hart klopt, zal ik hiertegen vechten. Mijn zoon had vijf kinderen. Zij blijven nu als wezen achter. Ik koester geen haat tegen de politie in het algemeen. Maar ik haat wel die drie individuele agenten die mijn zoon hebben aangepakt.”

De politie houdt vol dat de koerier zich zeer agressief opstelde toen hij aan de kant werd gezet.

Gele hesjes

Het is niet de eerste keer dat er in Frankrijk kritiek komt op het hardhandige optreden van de politie. Tijdens de protesten van de gele hesjes waren er al geregeld incidenten. Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, deelde zijn medeleven aan de familie en zegt dat de resultaten van het onderzoek in alle transparantie moeten worden meegedeeld.