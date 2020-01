Mobilhome crasht in Maasmechelen tijdens politieachtervolging

Maasmechelen / Lanaken - Tijdens een achtervolging door de Nederlandse politie botste woensdagavond in Maasmechelen op de Rijksweg (N78) een gestolen mobilhome achterop een vrachtwagen, die met plastic korrels geladen was.

De bestuurder van de mobilhome werd na de botsing meteen in de boeien geslagen.

De achtervolging was blijkbaar al in Heerlen begonnen en ging via Maastricht langs Smeermaas (Lanaken) en zo richting Maasmechelen.

Wegens diefstallen van mobilhomes hield de Nederlandse politie verscherpt toezicht. Toen de Nederlandse agenten de bewuste mobilhome wilden controleren, sloeg de persoon achter het stuur op de vlucht. De Nederlandse politie lichtte de collega’s van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) in. Bij de achtervolging liep een Nederlands politievoertuig ook averij op. Aan de rotonde met de wolk, bij de afrit van de E314, crashte de mobilhome achteraan op de bulkoplegger. De Duitse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Foto: Tom Palmaers

De bulkoplegger raakte wel beschadigd, net aan de loskraan, waardoor een deel van de lading korrels op de rijbaan terechtkwam. De loskraan werd door de klap met de mobilhome eraf gerukt. De brandweerpost van Maasmechelen vond een oplossing om het gat tijdelijk te dichten, maar de korrels bleven er langzaam uitstromen.

De Duitse trucker kon het gevaarte wel nog wegrijden tot een nabijgelegen tankstation, waar een medewerker van het bedrijf Sabic met vestigingen in Geleen en Genk ter plaatse kwam om de toestand te bekijken. Mensen van de technische dienst van de gemeente Maasmechelen kwamen met een bulldozer en vrachtwagen ter plaatse om de lading korrels van het wegdek te verwijderen.

Rond 22.45 uur waren de takelwerkzaamheden voor de mobilhome gestart.

De Rijksweg richting Maasmechelen en Maaseik werd afgesloten. Het verkeer richting Maaseik kon via de ontsluitingsweg verder.