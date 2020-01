N-VA positief over gelekte nota van informateurs: “Houdt iets meer rekening met de politieke realiteit in Vlaanderen”

De nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) die woensdagavond gelekt is, is realistischer dan de nota die informateur Paul Magnette (PS) vorig jaar schreef. Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen”, vindt hij.

Het belooft een spannend weekeinde te worden voor Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). De federale informateurs vergaderen donderdag over de richting die zij de regeringsvorming in ons land willen uitsturen, en maandag trekken ze naar koning Filip. Ze hopen daar met goed nieuws aan te komen: een door alle partijen gedragen coalitievoorstel.

De voorbije dagen hielden ze gesprekken met tien partijen en ze legden daar de informateursnota voor die de basis moet vormen voor de vorming van een nieuwe federale regering en waarmee ze maandag naar koning Filip willen. De nota zelf kreeg niemand in handen, maar over wat in de tekst staat, raakte wel een en ander bekend. Zo zouden Coens en Bouchez teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is naar verluidt geen sprake meer. Ook zouden Coens en Bouchez de deur op een kier zetten om de kerncentrales langer open te houden. De reacties op die nota waren niet al te positief: alleen vanuit de partijen van de informateurs en vanuit N-VA klonken positieve signalen.

Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, toonde zich donderdag in De ochtend op Radio 1 gematigd positief over de nota. “Enthousiast is te sterk uitgedrukt”, zei de N-VA’er. “Maar het is wel zo dat wat op tafel ligt afwijkt van de nota-Magnette. Het is een realistischere nota. Rond die van Magnette is geen meerderheid gebouwd, dat is niet gelukt. En dan moet je beginnen zoeken.”

“Ik denk dat er nu meer rekening is gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen”, aldus De Roover. “Het blijft natuurlijk maar een nota, maar dat er weggeschoven wordt van de nota-Magnette kan alleen maar goed nieuws genoemd worden.” Of dit betekent dat in een nieuwe fase N-VA-voorzitter Bart De Wever als formateur aan zet kan komen, kon hij niet zeggen.

Volgens Groen moet nu eindelijk een keuze gemaakt worden voor een toekomstige coalitie. “Wij zijn bereid om rond de tafel te gaan en te zoeken naar een sterk compromis”, reageerde Kamerlid Wouter De Vriendt op de radio. “De informatiefase heeft lang genoeg geduurd. Hoelang gaan we nog in rondjes blijven draaien?”