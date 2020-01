Club Brugge en Eupen moeten over Irak terug naar huis vliegen

Om terug thuis te geraken van hun winterstages in Qatar moeten Club Brugge en Eupen het Iraakse luchtruim doorkruisen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen (onder meer Air France, KLM en Lufthansa) namen woensdag de beslissing om hun vliegverkeer boven Irak en Iran om te leiden of op te schorten. Club en Eupen reizen echter met Qatar Airways, dat geen toegang heeft tot het luchtruim van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en daardoor wel over Irak moet vliegen om Europa te bereiken.