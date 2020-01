Marco Ilaimaharitra reageert voor het eerst op racisme-incident: "Alles vergeten toen ik mijn zoontje knuffelde"

Er is overal diversiteit in onze samenleving. Daar zullen we mee moeten leren leven

De middenvelder uit Madagaskar werd op 3 november meermaals racistisch bejegend door een supporter van Malinwa. De 41-jarige man in kwestie werd geïdentificeerd op basis van veiligheidsbeelden en kreeg eind december een stadionverbod van 17 maanden opgelegd door de club.

"Ik ben al lang over dat incident", vertelt Ilaimaharitra van op de winterstage van de Karolo's in het Spaanse El Saler. "Toen ik na de match thuiskwam en mijn zoontje knuffelde, ben ik alles vergeten. Ik heb mezelf opgedragen niet op dit soort mensen te letten. Ik heb gehoord dat hij voor lange tijd verbannen is uit het stadion. Wat mij betreft, hoorde hij helemaal niet in een voetbalstadion te zijn. Als een stadionverbod kan helpen om zijn mentaliteit te veranderen, des te beter. Zo niet, jammer, maar ik moet verder met mijn leven. Er is overal diversiteit in onze samenleving. Daar zullen we mee moeten leren leven."

“Lardot niet meer gezien”

Ook de ongelukkige reactie van scheidsrechter Jonathan Lardot, die geel trok in plaats van naar hem te luisteren, heeft Ilaimaharitra kunnen plaatsen. "Ik heb Lardot sindsdien niet meer ontmoet, maar ik neem hem niets kwalijk. We waren vooraf al geen goede vrienden, maar als ik hem zie, zal ik hem gewoon begroeten en laten merken dat er niets is blijven hangen."