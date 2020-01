Informateur Bouchez reageert kwaad op “onjuiste informatie” over nota “die nog niemand gelezen heeft”

Georges-Louis Bouchez, informateur en MR-voorzitter, is not amused dat delen van zijn nota uitgelekt zijn en dat er al veel reacties op komen. “Is het ernstig om commentaar te geven op een nota die je niet gelezen hebt”, vraagt de collega van Joachim Coens (CD&V) zich af. “Is dat verantwoordelijk gedrag?” Coens vraagt om de discussie aan de onderhandelingstafel te voeren.

De voorbije dagen hebben de twee informateurs met bijna alle partijen samengezeten om het te hebben over de richting waarin ze de regeringsvorming willen sturen. Daaruit is een informateursnota voortgekomen. De nota kreeg niemand in handen, maar er lekte woensdagavond al heel wat uit van wat in de tekst staat.

Zo zouden Coens en Bouchez teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is naar verluidt geen sprake meer. Ook zouden Coens en Bouchez de deur op een kier zetten om de kerncentrales langer open te houden.

De reacties op die nota waren niet al te positief: alleen vanuit de partijen van de informateurs en vanuit N-VA klonken positieve signalen.

Bouchez vraagt discretie

Maar Georges-Louis Bouchez (MR) is niet tevreden dat die informatie al uitgelekt is. “Is het ernstig om commentaar te leveren op een nota die men niet gelezen heeft?” De MR-voorzitter vraagt zich ook af of het verantwoord is om “anoniem onjuiste informatie en lapidaire beoordelingen te verspreiden”.

Volgens Bouchez is de toekomst van België geen spel. Hij zegt verbijsterd te zijn door de “onverantwoordelijkheid” die aan de basis van de lekken ligt. De nota zelf is volgens hem slechts een werkdocument. “Een ‘work in progress’ kan niet het voorwerp uitmaken van voortdurende commentaren, zeker niet over onderwerpen die ofwel bij de ene ofwel bij de andere bijzonder gevoelig liggen.”

Na Bouchez heeft ook Coens op de lekken gereageerd. “Laten we aan tafel praten en werken aan oplossingen”, schrijft ook hij op Twitter.

Intussen valt in de omgeving van de informateurs te horen dat het nog steeds de bedoeling is dat ze maandag naar koning Filip trekken voor een verslag. Aan die timing verandert dus niets.