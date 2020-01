Coderen is dé jobskill van 2020

"Leer programmeren. De vaardigheden die je leert bij het coderen, stomen je klaar voor de toekomst. Of je nu een bedrijf runt of in dienst bent." (Jean-François Art, National Director bij Hays) Foto: Jobat.be

Smart devices zijn niet meer weg te denken. Onderzoek toont aan dat in 2020 meer dan 20 miljard apparaten met het internet verbonden zullen zijn. En dat heeft effect op de arbeidsmarkt en gevraagde skills bij medewerkers.

Elke machine of elk apparaat dat men vandaag gebruikt, is op een of andere manier afhankelijk van codering. Zoals ook de digitalisering en automatisering op de jobmarkt steeds toeneemt, groeit het belang van programmeerkennis. Rekruteringsbureau Hays geeft aan dat de nood aan profielen met kennis van programmeren sterk zal blijven groeien in 2020.

Must-have vaardigheid

Hays adviseert professionals (in spe) om te leren coderen. Het is een goede manier om jezelf op professioneel gebied klaar te maken voor de toekomst, ongeacht leeftijd of professionele achtergrond. "Coderen is niet alleen interessant voor jonge profielen, maar voor iedereen”, legt Jean-François Art, National Director bij Hays, uit. “Van een freelancer die een website wil aanpassen tot het financiële team dat bezig is met budgetmodellen. Coderen evolueert naar een must-have vaardigheid als je aantrekkelijk wilt blijven op de arbeidsmarkt."

Bedrijven voelen een krapte aangezien de vraag naar profielen met programmeervaardigheden groter is dan het aanbod. Werkgevers beschikken vaak niet over medewerkers met kennis van coderen. “Organisaties moeten daarom actief bijscholing aanbieden wil men de vaardigheidskloof dichten. Gepersonaliseerde training en levenslang leren maken bedrijven aantrekkelijk als werkgever. Met het verwerven van nieuwe toekomstbestendige skills zoals coderen zijn medewerkers niet alleen zeker van werk, maar zijn ze ook enorm waardevol als teamlid, nu en in de toekomst”, vervolgt Jean-François Art, National Director bij Hays.

