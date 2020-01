Het is abnormaal warm voor de tijd van het jaar en dat blijft het ook de komende week nog zeker zo. Zelfs op de hoogste toppen van de Hoge Venen wordt het vandaag 8 graden, bij tot 13 graden. Dat is dubbel zoveel dan normaal, zegt het KMI.

In een normale winter zou het op dit moment gemiddeld zo’n 3,6 graden moeten zijn, sinds begin dit jaar komen we uit aan een gemiddelde van 6,3 graden. Zelfs donderdagochtend vroeg was het kwik al gestegen ...