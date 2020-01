Waalse kasteelheer schiet op drie vluchtende inbrekers: 21-jarige overleeft het niet

Een kasteelheer uit het Waalse Ferrières is opgepakt door de politie. De man had het vuur geopend op drie mannen die hadden ingebroken in zijn kasteel en vervolgens vluchtten. Hij schoot een van hen in de rug, en die overleefde het niet. De cruciale vraag is nu of hij handelde uit wettelijke zelfverdediging of niet. Dat melden de kranten van Sudpresse.

Yvan D. (67), een gepensioneerde informaticus, lag in de nacht van dinsdag op woensdag te slapen in zijn kasteel in de Rue du Vieux Tilleul in het Waalse Ferrières toen hij rond 0.40 uur wakker werd van wat verdacht lawaai. Hij sprong recht en stond plots neus aan neus met drie inbrekers die via een ladder binnengeraakt waren in zijn kasteel.

D. twijfelde niet en haalde een pistool tevoorschijn. Dat had hij zich aangeschaft omdat hij al meerdere keren overvallen was in zijn woning, en ditmaal sloegen de inbrekers zonder tegenstribbelen op de vlucht. Toch schoot hij naar hen. Een van de inbrekers werd in de rug geraakt en overleefde het niet. Het gaat om een 21-jarige man, die de inbraak probeerde samen met zijn vader en broer.

Zowel de schutter als de twee andere inbrekers zijn opgepakt. De vraag voor D. is nu of uit het onderzoek zal blijken dat het om wettelijke zelfverdediging ging of niet. Dat kan het verschil betekenen tussen een lange celstraf voor doodslag of moord en de vrijspraak. Het parket wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek.

D. was een bekend figuur in de regio. Hij kwam in 2018 op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen