Woningprijzen stijgen voor het eerst in 10 jaar 4 keer harder dan inflatie

In 2019 zijn de woningprijzen in Vlaanderen met 3,52 procent gestegen, vier keer sneller dan de inflatie (0,76 procent). Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van makelaarsgroep ERA en de KU Leuven. Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was.

De KU Leuven voerde een onderzoek uit op de vastgoedmarkt in de voorbij 15 jaar, gebaseerd op ongeveer 60.000 transacties. Het werkte daarvoor samen met makelaarsgroep ERA. De ERA-KULeuven-Vastgoedindex (EKVI) geeft de prijsevolutie weer van gelijkaardige woningen aan de hand van factoren als grootte, afwerking en ligging. Uit die berekeningen is gebleken dat de Vlaamse woningprijzen vorig jaar met 3,52 procent gestegen zijn. De inflatie - de stijging van de prijzen van consumptiegoederen - bedroeg in 2019 0,76 procent, wat vier keer minder is.

“Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA. “In 2009 was dit respectievelijk 0,26 procent en 1,42 procent. Met andere woorden: in 2019 zijn onze woningen niet alleen in absolute prijs gestegen, maar nog veel sterker in relatieve waarde. Vastgoedeigenaars hebben er dus een boerenjaar op zitten.”

De komende jaren verwachten de onderzoekers achter de studie niet dat de prijzen aan hetzelfde hoge tempo zullen blijven stijgen. De afschaffing van de woonbonus zal op middellange termijn een ‘prijsdempend’ effect hebben, omdat de Vlaming door het wegvallen van de bonus 9 à 13 procent minder zal kunnen lenen.