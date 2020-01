Artsen Zonder Grenzen slaat alarm: “Tien jaar na aardbeving staat gezondheidszorg in Haïti op rand van afgrond”

Tien jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti wijst Artsen Zonder Grenzen in een rapport op de verslechtering van medische zorg in het land. De meeste humanitaire organisaties hebben het land verlaten en het medische zorgsysteem “staat opnieuw aan de rand van de afgrond”, zegt Sandra Lamarque, coördinator van de organisatie in Haïti, in een mededeling bij het donderdag gepubliceerde rapport.

Op 12 januari 2010 werd Haïti door een aardbeving met een kracht van 7,0 getroffen. Artsen Zonder Grenzen lanceerde toen een van zijn grootste noodoperaties ooit, waarbij volgens de mededeling in tien maanden tijd meer dan 350.000 mensen werden behandeld.

Tien jaar later hebben de medische voorzieningen door de politieke en economische crisis in het land alle moeite om basiszorg te verlenen. AZG spreekt van een tekort aan geneesmiddelen, zuurstof, bloed, brandstof en personeel. Straten werden in 2019 versperd met brandende banden, kabels en zelfs muren die ‘s nachts werden opgetrokken, waardoor het verkeer van ambulances, gezondheidswerkers, medisch materiaal en patiënten belemmerd werd.

Geplunderd

Op het platteland, zoals in Port-à-Piment in het departement Zuid, werden het belangrijkste ziekenhuis en de bloedbank in oktober vorig jaar tijdelijk gesloten nadat ze waren geplunderd. “Soms duurt het tot vijf uur lang” om voor patiënten in kritieke toestand een ziekenhuis te vinden dat hen kan opnemen.

Als reactie op de verergerende economische en politieke crisis lanceerde AZG nieuwe initiatieven om patiënten te verzorgen. “Belangrijk is dat nu ook anderen aandacht besteden aan de huidige medische behoeften in Haïti”, zegt Lamarque.