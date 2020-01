Ex-Standard-speler Marin scoort onmogelijke hoekschop

Razvan Marin heeft zich na zijn transfer van Standard dit seizoen nog niet kunnen doorzetten bij Ajax. Hoog tijd om in de kijker te lopen moet de 23-jarige Roemeen gedacht hebben en hij pakte voor de camera’s van Ajax TV met een onmogelijke hoekschop met buitenkant voet (zie video hieronder).

Simon Mignolet is gewaarschuwd. Club Brugge oefent immers zaterdag tegen Ajax, dat vanavond ook al Eupen partij geeft. Het is trouwens de week van de rechtstreeks binnengedraaide corners. Woensdagavond trapte Toni Kroos van Real Madrid een hoekschop in één tijd binnen in de Spaanse Supercup-wedstrijd tegen Valencia.