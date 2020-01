Prins Harry en Meghan Markle laten er geen gras over groeien: meteen strenge regels voor Britse media

De moeilijke verstandhouding met de pers is een van de belangrijkste redenen voor prins Harry en Meghan Markle om een stap terug te zetten uit het Britse koningshuis. Daar ging iedereen al van uit, en de website van de hertog en hertogin van Sussex laat daar nu geen enkele twijfel meer over bestaan. Harry en Meghan leggen de pers meteen duidelijke - en strenge - regels op.

Sinds prins Harry in november 2016 bekendmaakte dat hij een relatie had met de Amerikaanse - toen nog - actrice Meghan Markle, heeft de Britse pers hen nooit met rust gelaten. Het botste heel vaak, en Harry maakte er zich vaak publiek druk in dat er veel onjuistheden geschreven werden over de vrouw met wie hij acht maanden geleden een zoontje, Archie, kreeg. Harry was er erg bang voor dat haar hetzelfde lot zou wachten als zijn moeder Diana.

LEES OOK. Na dood van Diana zouden tabloids prinsen gerust laten, maar die belofte stierf snel: therapie en Meghan haalden Harry uit een diepe emotionele vergeetput (+)

Die moeilijke relatie met de pers was ongetwijfeld een van de hoofdredenen waarom Harry en Meghan woensdag bekendmaakten een stap terug te zetten uit het Britse koningshuis. Ze zullen hun tijd voortaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika - vermoedelijk Meghan’s favoriete land Canada -, klonk het.

Geen exclusieve toegang meer

Dat wordt op de nieuwe website van het echtpaar kracht bijgezet door een nieuw handboek voor de pers. “In de lente van 2020 nemen de hertog en hertogin van Sussex nieuwe regels voor de media in gebruik om zeker te zijn van een diverse en open toegang tot hun werk. Die aanpassing zal in fases doorgevoerd worden om hun nieuwe rollen in de koninklijke familie te weerspiegelen.”

LEES OOK. Vertrek uit koninklijke familie kan Meghan Markle en Prins Harry miljoenen opleveren

De belangrijkste verandering, en daarom ook de meest omstreden, is dat de royals uit het ‘Royal Rota’-systeem stappen. Daardoor hadden Britse media exclusieve toegang tot missies, evenementen en andere engagementen van Britse royals, met als enige voorwaarde erover te berichten. Ze hadden ook toegang tot exclusieve informatie. “Dat systeem is gedateerd door de dramatische transformatie van de nieuwsmedia in het digitale tijdperk”, staat te lezen op de website van Meghan en Harry.

Zelf informatie delen

Voortaan zijn het de hertog en hertogin van Sussex die kiezen aan welke media ze welke informatie geven. “We gaan ons verbinden met kleinschalige media en beloftevolle jonge journalisten, gespecialiseerde media uitnodigen naar evenementen of missies die zich daartoe lenen, geloofwaardige media toegang geven tot belangrijke momenten en evenementen om objectief te berichten en wereldwijd informatie delen met het publiek via de officiële communicatiekanalen.”

Concreet zal dit wellicht betekenen dat de Britse tabloids niet meer aanwezig mogen zijn wanneer Harry en Meghan bijvoorbeeld een officieel bezoek organiseren. Zij kiezen zelf wie exclusieve toegang krijgt en wat ze delen. Dat is een grote verandering tegenover de huidige situatie.

Nog steeds geloof

Ze geloven wel nog in een vrije, sterke en open media-industrie, schrijven ze. “Waar accuraatheid belangrijk is, net als inclusie, diversiteit en tolerantie. Zij verwelkomen eerlijke en correcte berichten in de media en zullen indien nodig zeker verantwoording afleggen. Maar zij waarderen ook hun privacy als individu en als gezin, zoals elk ander lid van de samenleving.”

bekijk ook

Prins Harry en Meghan Markle zetten stap terug als Royals

Harry en Meghan delen nieuwjaarswens met nooit eerder vertoonde beelden van baby Archie

Ongemakkelijk momentje voor Meghan Markle als begroeting op formeel evenement misloopt