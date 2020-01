Vier gewonden bij hevige vechtpartij met knuppels in Schoten: “Dergelijk geweld is onaanvaardbaar”

Schoten - In de Vordensteinstraat in Schoten hebben twee families het dinsdagavond met elkaar aan de stok gekregen. Het kwam tot een vechtpartij waarbij twintig tot dertig personen betrokken waren. Vier personen raakten gewond. Via sociale media werden donderdag beelden van de vechtpartij gedeeld.

“Sommigen waren gewapend met baseballknuppels”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De politiezone Schoten kwam snel en massaal ter plaatse en kon de gemoederen bedaren.

Vier personen raakten bij de vechtpartij lichtgewond. Verschillende betrokkenen werden opgepakt en werden in de loop van woensdag verhoord. Zo proberen politie en parket de juiste rol van iedereen te bepalen. Voorlopig is het nog niet geweten of er verdachten voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zette donderdag beelden van de vechtpartij online op Facebook. “Dergelijk geweld is onaanvaardbaar, dit crimineel gedrag moet streng bestraft worden”, vindt hij.