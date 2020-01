AA Gent laat twee spelers vertrekken, Musona test bij Eupen

De wintertransferperiode is nu helemaal losgebarsten in de Jupiler Pro League, waar heel wat spelers van club veranderen. Zo laat AA Gent twee spelers vertrekken, Anderlecht-middenvelder Musona test bij Eupen.

AA Gent leent Mamadou Sylla (25) tot het einde van het seizoen uit aan de Russische eersteklasser FK Orenburg. De Oost-Vlamingen beëindigden ook het contract van Nicky Beloko (19) vroegtijdig. De Kameroense Zwitser verzamelde dit seizoen geen speelminuten en keert terug naar Fiorentina, dat de middenvelder uitleende aan AA Gent. Verder raakte donderdag bekend dat de 29-jarige Knowledge Musona (Anderlecht) getest wordt door KAS Eupen.

Sylla verliet in 2017 KAS Eupen voor AA Gent. De Senegalese aanvaller kon zich niet doorzetten bij de Buffalo’s, die hem eerder al bij Zulte Waregem en STVV stalden.

Musona probeert Eupen op stage in Qatar te overtuigen. De Zimbabwaanse international ruilde in 2018 KV Oostende voor Anderlecht, maar de aanvaller kon niet overtuigen in het Astridpark. Het voorbije seizoen werd hij zes maanden uitgeleend aan Lokeren. Bij KV Oostende kende Musona meer succes, met 41 doelpunten en 18 assists in 112 wedstrijden.